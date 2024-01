Calcio/ La beffa a sette dal termine, il Rapallo cede 1-2 alla Caperanese

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

RAPALLO RUENTES – CAPERANESE 1 – 2

RETI: 10° Binaj (C.), 64° Parigi (RR, Rig.), 83° Mosto (C.)

ARBITRO: Sig. Andrea Pau di Genova.

SPETTATORI: 100 circa.

Ennesima prestazione sfortunata oggi per i bianconeri che giocano una buona partita, soprattutto nel secondo tempo, ma vengono puniti oltremodo da un episodio a 7 minuti dalla fine, quando già cominciavano a intravedere la possibilità di ottenere un meritato pareggio.

La prima frazione di gioco è di marca nettamente ospite, già al 3° un tiro dal limite di Motta finisce fuori, e verdeblù chiavaresi in vantaggio al 10° con un tiro di Binaj, 0-1. Al 19° un tiro da fuori di Pomo finisce non distante dal palo, al 20° assist di Binaj per Motta che da buona posizione spara altissimo. Al 34° Flavio Toscano viene atterrato in area per un chiaro rigore, ma non per l’arbitro che fa proseguire. Al 38° Tiro dal limite di Alessio Toscano, ma il portiere della Caperanese neutralizza. Al 41° bell’assist di Owusu per Parigi, la cui pronta conclusione fa la barba al sette ospite. Duplice fischio e squadre al riposo.

Nella ripresa al 46° un bel diagonale di Macaj dal limite sfiora il palo e al 64° ecco il pareggio dei padroni di casa con Parigi su rigore concesso per un fallo di mano di un difensore, 1-1… Ma all’83° ecco il “fattaccio”, un tiro che sembrava innocuo di un attaccante verdeblù prende il fianco di Mosto, assumendo una traiettoria stranissima e si insacca imparabilmente , 1-2…Il Rapallo non ci sta e all’88° sfiora il pareggio con D’Alessandro che in mischia sfiora il palo. Triplice fischio cha sancisce la vittoria della Caperanese.

Nel prossimo turno domenica prossima 21 Gennaio 2024 il Rapallo Ruentes farà visita alla capolista Bogliasco, per un match difficilissimo, speriamo che i nostri ragazzi riescano nell’impresa di strappare almeno un pareggio.

» leggi tutto su www.levantenews.it