Calcio/ La Samp lotta nonostante l’inferiorità ma non basta: il Venezia vince 5-3

Partita pazzesca al Penzo tra Venezia e Samp con la vittoria 5-3 dei padroni di casa. Una gara in cui i blucerchiati sotto di un uomo per l’espulsione di Benedetti restano in partita fino al 77’ quando la formazione allenata da Vanoli chiude la contesa. Pirlo, senza otto elementi tra infortunati e squalifiche lancia alle spalle di De Luca la coppia Verre-Benedetti con il ritorno a centrocampo di Ricci.

La sfida si sblocca al 16’ quando Pohjanpalo su cross di Pierini trova il tacco vincente e manda il pallone all’angolino con Stankovic battuto. Il vantaggio dura 15 minuti perché Benedetti al 31’ infila Joronen in girata su cross di Yepes: prima rete con la Sampdoria per il giocatore lo scorso anno in prestito al Bari. Non è finita perché al 35’ Ricci commette una grossa ingenuità provocando un calcio di rigore realizzato da Ponjanpalo. La doccia fredda per i blucerchiati arriva nel finale quando Benedetti nel giro di pochi minuti si prende due gialli e doccia anticipata per un giocatore fin qui uno dei migliori.

