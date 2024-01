Calcio/ Lucchese – Sestri 1-3: Pane, Margiotta e Furno calano il tris al Porta Elisa

Il Sestri è vivo e al Porta Elisa batte 1-3 la Lucchese: tre punti fondamentali a una settimana dal derby contro la Virtus Entella per gli uomini allenati da Barilari.

Nel primo tempo la Lucchese dopo alcune occasioni non finalizzare da Benassari e Tiritiello, al 18’ arriva il vantaggio con Yeboah. I padroni di casa al 28’ potrebbero raddoppiare con Magnaghi ma Anacoura manda in angolo ma al 31’ capitolano quando su punizione di Sandri Pane stacca più in alto di tutti e infila Chiorra. Al 39’ i rossoneri sprecano un calcio di rigore con Rizzo Pinna: penalty concesso per fallo di Raggio Garibaldi. L’ultima azione è del Sestri Levante ma Oliana spedisce alto.

