Cinghiali: in Val Bormida un centinaio i capi abbattuti, nessuno dei quali positivo alla peste suina

Val Bormida. La zona rossa in cui ricade la Val Bormida per la peste suina “grazia” i cinghiali. Si sta infatti concludendo il periodo destinato al depopolamento deciso dalla Regione Liguria, seppur sia già prevista una proroga, e i capi finora abbattuti sono soltanto un centinaio circa, un numero che mette in allarme agricoltori e allevatori.

Se è vero che gli ungulati negli ultimi anni sono aumentati a dismisura, le limitazioni legate alla pandemia africana hanno frenato il piano di contenimento, tanto che numerosi cacciatori hanno preferito spostarsi nel vicino Piemonte per l’intera stagione venatoria.

» leggi tutto su www.ivg.it