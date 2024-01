Fryderyk Chopin, la voce appassionata del pianoforte (parte 3)

Parte 1

Parte 2

Il Maestro era già nella fase terminale della sua malattia – la tubercolosi – e continuamente sputava sangue. Interrotto la relazione con George Sand, accolse l’invito di una sua ex allieva – una certa Jane Stirling, zitella, ricchissima e probabilmente innamorata di lui – e si trascinò nella fredda e nebbiosa Scozia. A Parigi era scoppiata la rivoluzione del 1848 e tutti i suoi studenti erano fuggiti, lasciandolo senza entrate. Chopin non sapeva dove trovare il denaro per curarsi, pagare la pigione e comprarsi il sostentamento. Era ridotto alla fame.

