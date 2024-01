L’Ascoli strappa un punto al Tardini, otto goal in Venezia-Samp, Cremonese di misura sul Cosenza

Si è conclusa quest’oggi la ventesima giornata del campionato di Serie B 2023/24. Tre le partite in programma. Al Tardini ecco di scena Parma e Ascoli, con la capolista che non è andata oltre il pari contro i marchigiani, che salgono così a 18 punti, più uno sullo Spezia. Rosicchia punti al Parma il Venezia, che in casa ha la meglio della Sampdoria in una partita ricca di gol: 5 a 3 per i lagunari il risultato definitivo. Completa il quadro la vittoria di misura della Cremonese, prossima avversaria dello Spezia, che tra le mura amiche ha superato il Cosenza per una rete a zero.

