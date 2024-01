Goffredo Mameli e l’Inno nazionale. Il sindaco di Genova Marco Bucci spiega: “Il 10 dicembre 1847 l’inno d’Italia, scritto dal genovese Goffredo Mameli, fu suonato per la prima volta nella storia della nostra città. Per questo abbiamo chiesto ufficialmente al presidente Sergio Mattarella che Genova sia nominata ‘Città dell’Inno’. Potremmo festeggiare la ricorrenza già nel 2024.

Da Carcare il sindaco Rodolfo Mirri annuncia che scriverà anche lui a Mattarella per documentare che l’inno è stato scritto all’Istituto Calasanzio di Carcare dal padre scolopio e che Mameli se mn4e impossesso successivamente. Il sindaco tuttavia cercherà Una sinergia per valorizzare i luoghi dove le parole dell’Inno furono scritte (Carcare) e dove l’inno fu suobato per la prima volta (Genova).

» leggi tutto su www.levantenews.it