Un intervento ‘modello Marinella’ per le spiagge di San Giorgio

C’è anche un intervento di messa in sicurezza delle spiagge di San Giorgio di Lerici, le famose spiagge dietro il castello. “Si ritiene di fare un’attività analoga a quella avvenuta per la spiaggia della Marinella di San Terenzo – ha spiegato in Consiglio comunale il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Marco Russo -. Quindi interventi di ingegneria naturalistica che consentano l’alleggerimento dei versanti e il posizionamento di reti contenitive, che permetteranno così la fruizione delle spiagge, che da parecchio tempo sono interdette a causa dei rischi a cui è soggetto il versante”. Un intervento, si legge nel Piano delle opere, il cui importo economico è stimato in oltre un milione e 300mila euro e il cui iter di progettazione è al terzo e ultimo livello, cioè quello esecutivo.

