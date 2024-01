Vado, Olger Merkaj ancora a segno: “Ringrazio compagni e staff, mi fanno sentire importante”

Vado Ligure. La prima segnatura in rossoblù di Olger Merkaj, approdato al Vado un mese e mezzo fa, non si era fatta attendere: l’attaccante classe 1997 era andato a bersaglio lo scorso 10 dicembre contro il Bra. Sabato, contro il Chieri, si è ripetuto, tramutando in rete un lancio di Capra.

“L’avevamo preparata così – commenta al termine del vittorioso incontro -. Volevamo partire subito aggressivi, non farli giocare, riconquistare palla e andare avanti per cercare di fare gol e chiudere la partita il prima possibile. Ci siamo riusciti e di questo siamo molto contenti. Questa partita ci dà molta fiducia anche perché tra tre giorni si gioca di nuovo. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi perché abbiamo fatto una grande prestazione”.

