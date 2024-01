Val di Magra in lutto: addio a Max Baudinelli

Lutto in Val di Magra e Lunigiana per la morte di Massimiliano Baudinelli, 55 anni scomparso ieri mattina al termine di una breve malattia. Da tutti conosciuto come Max, Baudinelli era titolare di un’importante impresa sull’Aurelia, a San Lazzaro di Fosdinovo, la Plurimax specializzata nella distribuzione di ricambi auto e nei prodotti di pulizia per mezzi e altre attività commerciali. Gli ultimi mesi per lui e la sua famiglia si sono rivelati durissimi: prima la morte del padre, poi la comparsa della malattia che lo ha portato via.

Max Baudinelli era conosciutissimo e amatissimo da quanti hanno avuto modo di conoscerlo. Era molto legato alla Val di Magra era originario di Sarzana e abitava da anni a Castelnuovo. Da tutti veniva descritto come una persona solare e piena di amici con i quali adorava trascorrere il tempo libero. Max lascia la madre Franca. I funerali si terranno domani, lunedì 15 gennaio, a Baccano alle 15.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com