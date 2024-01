Verde si avvicina al Cagliari, domani l’incontro. Allo Spezia può tornare Capradossi

Può essere un lunedì di novità quello che attende domani lo Spezia. Dopo la sconfitta di Como e la decisione di chiudersi in ritiro in vista della partita di sabato contro la Cremonese, la società ha intenzione di muoversi sul mercato, sia in entrata che in uscita, per dare nuova linfa ad un gruppo parso abbattuto, sconfitto, senza alcun segnale di vita. Tra i giocatori che sembrano giunti alla fine della propria avventura in maglia bianca c’è Daniele Verde, che dopo un anno senza offerte negli scorsi giorni è finito nel mirino del Cagliari, che complice qualche infortunio di troppo nel reparto offensivo sta puntando sul serio il 99 dello Spezia.

Domani, lunedì, la dirigenza spezzina dovrebbe avere un incontro con quella sarda per definire il passaggio in rossoblù di Verde, che ha già dato massima disponibilità al trasferimento e attende solo un accordo tra le parti. Si tratta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla salvezza in Serie A dei sardi, che a loro volta hanno intenzione di inserire nella trattativa anche una contropartita tecnica, individuata in Elio Capradossi. Per il difensore, 27 anni, quello allo Spezia sarebbe un ritorno, dopo le tre stagioni vissute in maglia bianca tra il 2018 e il 2021, quando venne ceduto prima alla SPAL e poi proprio al Cagliari, l’anno successivo. Fuori dai piani dei sardi, Capradossi non ha ancora disputato un minuto in stagione, motivo per cui lo Spezia valuterà attentamente se inserire il giocatore alla corte di D’Angelo, che ha urgente bisogno di uomini pronti all’uso.

