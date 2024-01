Viabilità, lunedì di “allerta traffico” per Genova: nuovo nodo di San Benigno e bollino rosso sulla A26

Genova. Sarà un lunedì a rischio per il traffico genovese con una doppia congiuntura che potrebbe creare non poche criticità per chi attraverserà la città e le autostrade. Oltre ai tantissimi cantieri presenti sulle nostre strade, infatti, domani ci sarà il “debutto” in giornata lavorativa del nuovo assetto viario del nodo di San Benigno, mentre sulla A26 è prevista una giornata da bollino rosso a causa delle lavorazioni per la messa in sicurezza di gallerie e opere d’arte.

Occhi puntati ovviamente sulle nuove rampe del nodo, inaugurate dalle autorità lo scorso giovedì 11 gennaio e aperte al traffico ufficialmente nella giornata di ieri. Genova24 ha raccontato e percorso tutte le nuove rampe che permettono un innesco più fluido tra le tre direttrici di sopraelevata, lungomare Canepa e casello di Genova Ovest. Non senza qualche incognita. Dopo il fine settimane dal traffico light, quindi, domani sarà il primo “test ufficiale” con una viabilità da giorno feriale.

