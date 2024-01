Albenga 2024, Francesco Nappi pronto a candidarsi: “Qui scenario politico deludente, destra e sinistra facce della stessa medaglia”

Albenga. In attesa di annunci ufficiali da parte di centrodestra e centrosinistra ad Albenga, c’è chi ha già iniziato a muoversi concretamente in vista delle prossime elezioni amministrative 2024. Si tratta di “Italia unita stop Europa” che potrebbe vedere il proprio presidente nazionale, Francesco Nappi, come candidato sindaco nella Città delle Torri.

Una decisione, in un senso o nell’altro, che sarà presa a breve, come confermato dallo stesso Nappi: “Voglio ringraziare i cittadini di Albenga che mi hanno scritto e contattato sui social chiedendomi di candidarmi alle prossime comunali come sindaco. Li ringrazio di cuore. La cosa è anche stimolante per me. Specie se pensiamo che Albenga alle nazionali scorse è stata una delle città nelle quali il sottoscritto ha avuto un buon riscontro e ha permesso in tutto il collegio Liguria 1 di di farmi arrivare al 2% alla Camera (e faccio presente che era per ‘Italia Unita stop Europa’ la prima partecipazione a carattere nazionale)”, ha aggiunto.

