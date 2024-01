Ampliamento dehor, il Comune di Albenga conferma la riduzione della tariffa suolo pubblico

Albenga. L’amministrazione comunale di Albenga conferma la riduzione del 75% della tariffa per il suolo pubblico per gli ampliamenti ulteriori dei dehor. Per capire bene quanto questa decisione sia importante per i titolari di bar e ristoranti occorre fare un passo indietro.

Il Comune di Albenga durante il periodo della pandemia (che, lo ricordiamo, aveva arrecato un grosso danno per commercianti e pubblici esercizi che avevano subito dei lunghi periodi di chiusura per poi riprendere – a poco a poco – la propria attività, ma seguendo ferree regole relative a distanziamento) aveva anticipato la disposizione, poi adottata dal Governo.

» leggi tutto su www.ivg.it