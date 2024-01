Amt, dopo i disagi il dietrofront: per viaggiare gratis basta il documento di identità

Genova. Fino al 30 aprile basterà un documento d’identità per viaggiare gratis sui mezzi Amt se si rientra nelle fasce d’età che hanno diritto alle agevolazioni. È quanto hanno deciso il Comune e l’azienda dopo una giornata di disagi e tensioni con centinaia e centinaia di anziani in coda davanti alle biglietterie per ottenere la tessera CityPass, finora indicata come indispensabile per evitare la multa.

La situazione è degenerata questa mattina, al debutto del nuovo piano tariffario che prevede, tra le altre misure, la gratuità totale per gli under 14 e per gli over 70 (solo dalle 9.30 in poi). Un vero e proprio assalto agli sportelli, complice il fatto che la procedura online risultava piuttosto macchinosa: “In alcuni passaggi il sistema sembrava incepparsi, o forse è troppo complicato”, spiegavano alcuni utenti a Brignole. I più solerti sono arrivati anche prima delle 7 per conquistare la propria card. Ma altrove gli animi si sono surriscaldati e a Palazzo Ducale è dovuta intervenire la polizia per calmare i più agitati.

