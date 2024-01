Amt gratis, assalto alla biglietteria per la Citypass: “Siamo anziani, la procedura online è complicata”

Genova. Non è servito l’annuncio, finora solo a mezzo stampa e mai attraverso un’informativa ufficiale, della tolleranza di due settimane per chi non avesse ancora ottenuto la card Citypass, necessaria per gli under 14 e gli over 70 per poter viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico Amt a Genova e sulla rete della città metropolitana. La rivoluzione tariffaria scatta oggi, lunedì 15 gennaio, ed evidentemente molti genovesi hanno preferito avere tutte le carte in regola da subito.

Così stamani la coda davanti alla biglietteria Amt di Genova Brignole ha raggiunto livelli mai visti, centinaia di persone in fila nel sottopassaggio della stazione, regolate alla buona da alcuni operatori ausiliari ma con la prospettiva di lunghe ore di attesa.

