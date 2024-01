Blocco di Suez, cosa rischia il porto di Genova: oltre il 40% dei container passa dal canale

Genova. Attraverso il canale di Suez passa oltre il 40% dei container e il 22% delle tonnellate complessive di merci in transito nel porto di Genova. Sta in questi numeri l’importanza della crisi militare in atto nel Mar Rosso, dove le forze americane e inglesi stanno rispondendo agli attacchi dei miliziani yemeniti Houthi sostenuti dall’Iren. L’ennesima situazione critica per il commercio internazionale che rischia di pesare non solo sui costi di trasporti e materie prime, ma anche sull’operatività stessa dei porti liguri e quindi sull’economia del territorio.

Di fatto le rotte via Suez con Middle East e Far East sono quelle principali per i nostri scali. Secondo i dati dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, per Genova questi traffici nel periodo gennaio-novembre hanno rappresentato circa 10 milioni di tonnellate su 45 milioni totali. In termini di contenitori, parliamo di circa un milione di Teu su 2,2 milioni. Basti pensare che attraverso il canale passano mediamente 19mila navi all’anno, circa 50 al giorno, e di queste oltre un quarto sono portacontainer.

