Cadimare, ex lavanderie abbattute. I cittadini contrari al progetto: “Il Comune non costruisca un altro edificio e coi soldi risparmiati sistemi la pavimentazione”

Oggi nel cantiere in corso nel borgo di Cadimare è stato il giorno dell’abbattimento dell’ex edificio lavanderie. Un momento clou, che ha immediatamente spinto i non pochi cittadini contrari al progetto di riqualificazione proposto da Palazzo civico a far nuovamente sentire la propria voce.

“Il Comune si fermi e ascolti la popolazione. Non vogliamo più edifici fra il nuovo muro dell’Aeronautica e la piazza alberata: a noi – scrive a CDS un abitante – sta bene che si lasci tutto libero da nuovi volumi, magari realizzando un parcheggio, vito che in estate se ne sente fortemente la necessità. La cucina per le sagre potrà essere fatta in un prefabbricato a fianco del nuovo deposito delle barche da Palio. E con i soldi risparmiati si potrebbe rifare la pavimentazione della piazza risolvendo uno dei veri problemi che ci sono, ovvero quello delle radici dei pini. Non vogliamo il nuovo mostro di cemento progettato dal Comune, un edificio più lungo e più alto di un metro di quello abbattuto. Non capiamo come la Soprintendenza posso consentire la costruzione di un manufatto in cemento alto 6,5 metri davanti al mare”.

I cittadini riferiscono di aver chiesto un incontro al sindaco per illustrare un progetto alternativo, ma non hanno più avuto risposta. “Abbiamo raccolto 160 firme contro il progetto e le abbiamo inviate alla Sopraintendenza, ma non è valso a niente…”.

