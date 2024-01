Chiavari: “Case comunali corso Lima, Giunta lontana dai bisogni dei cittadini”

Da Antonio Bertani, Consigliere Comunale Chiavari, Segretario Circolo PD Chiavari

Case comunali di Corso Lima: l’amministrazione guidata da Avanti Chiavari è lontana dai bisogni delle persone in difficoltà.

Nella giornata di ieri ho protocollato un’interrogazione con richiesta di risposta scritta sul tema delle case comunali di Corso Lima 37. Infatti, nell’edificio in questione, risulta essere residente una persona non deambulante che non potendo più usare l’ascensore si trova da tempo costretta a rimanere chiusa in casa.

La situazione di Corso Lima è ben nota all’Amministrazione monocolore di Avanti Chiavari che, infatti, qualche mese fa ha proposto il trasferimento di questa persona in un’altra abitazione. Da allora però nulla è cambiato, la promessa di trasferimento non è stata mantenuta e l’ascensore rimane fuori uso.

Segalerba, Canepa e Messuti inizieranno prima o poi passeranno da una politica di annunci, slogan e promesse (non mantenute) ad un’attenzione reale e concreta ai bisogni delle persone, specie se in difficoltà?

