Odore di gas in carruggio a Chiavari. L’allarme è stato lanciato alle 18. 40. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno verificato che, nei negozi dove era stato avvertito l’odore, era tutto in regola. Hanno quindi verificato i tombini della zona in un tratto di cento metri attorno a via Vecchie Mura. Hanno poi scoperto, grazie alle loro apparecchiature, che vi erano ben quattro perdite in altrettante tubature montanti. A riparare i guasti sono poi arrivati i tecnici di Italgas.

