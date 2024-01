Chiesa gremita questa sera a Sampierdicanne alla recita del rosario. Tutta Chiavari si è stretta attorno ai genitori lucio e Maria, ai familiari, ai compagni del liceo Marconi-Delpino. Davide Linaro, 18 anni, un ragazzo che tutti avrebbero voluto avere come figlio o come amico, è stato vinto da una malattia che non perdona. Una perdita enorme per la comunità di Sampierdicanne dove viveva e per tutta Chiavari. Domani alle 15 in cattedrale i funerali.

