Crédit Agricole Italia supporta la crescita delle imprese italiane con la ‘Garanzia Futuro’ di Sace

Crédit Agricole consolida e rafforza la partnership con Sace, al fine di incentivare e sostenere una crescita virtuosa dell’imprenditorialità italiana sui mercati internazionali, mettendo a disposizione dei propri clienti ‘Garanzia Futuro’, lo strumento digitale Sace dedicato all’ecosistema delle aziende Made in Italy, in particolare alle PMI e alle filiere strategiche. ‘Garanzia Futuro’ consente alle aziende italiane di accedere a tutti quei finanziamenti a supporto sia degli investimenti – in Italia e all’estero – in innovazione tecnologica, digitalizzazione ed infrastrutture destinati a filiere strategiche ed aree economicamente svantaggiate, sia dei progetti di investimento per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, con un focus particolare sulle iniziative collegate al Pnrr.

La Garanzia, rapida, semplice e digitale, ha una percentuale di copertura pari al 70% ed è abbinabile ai finanziamenti a medio/lungo termine erogati dal gruppo Crédit Agricole alle eccellenze del territorio, incluse le PMI, con un importo in linea capitale fino a 50 milioni di euro e una durata massima di vent’anni. L’iniziativa consentirà di finanziarie le progettualità delle aziende italiane correlate ad operazioni strategiche per l’economia del Paese sotto i profili dell’internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell’attivazione di processi produttivo-occupazionali. A tal proposito, verranno promossi progetti per la realizzazione di infrastrutture nell’ambito sociale, idrico-energetico e digitale, progetti per supportare sia gli investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie all’estero sia gli investimenti a sostegno del circolante per l’approntamento di forniture estere, nonché progetti dedicati alla crescita dell’imprenditoria femminile o alla riduzione dei rischi sismico-idrogeologici.

