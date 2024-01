Divieto alle auto Euro 4, la maggioranza respinge le richieste di discussione urgente. Se ne parlerà in commissione

No alla discussione urgente in consiglio comunale: la questione del divieto di transito ai mezzi Euro 4 e precedenti nel centro cittadino verrà affrontata in commissione consiliare. Lo ha deciso questa sera la maggioranza di centrodestra respingendo le richieste dell’opposizione di centrosinistra e del consigliere Fabio Cenerini, che avevano depositato due mozioni urgenti sull’argomento. La minoranza chiedeva la revoca e la modifica dell’ordinanza entrata in vigore a inizio 2024, mentre Cenerini ne proponeva il ritiro e l’invio alla commissione consiliare competente. La maggioranza non ha però ritenuto necessario parlarne immediatamente, bocciando l’urgenza al momento del voto, tra la delusione dei cittadini e dei commercianti presenti in aula.

“Ci siamo sentiti in dovere di portare con urgenza questo tema all’attenzione del consiglio comunale – aveva detto il consigliere Pd Marco Raffaelli nell’illustrare le ragioni di una discussione immediata – perché sin dall’entrata in vigore di questa ordinanza tutti abbiamo potuto riscontrare una serie di interventi dell’amministrazione, delle associazioni di categoria e dei cittadini che dimostrano la confusione creata da questo provvedimento e la conseguente esigenza di affrontare il tema qui questa sera. Si sta penalizzando una fascia di popolazione già in difficoltà a causa della crisi che stiamo attraversando e che meriterebbe invece di essere supportata. E’ interesse di tutti confrontarsi con urgenza su un argomento che interessa direttamente più di 10mila spezzini, superiori al 10 per cento della popolazione cittadina, e 30mila abitanti in provincia, pari al 13 per cento. Se non è urgente questo…”.

