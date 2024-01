“In campo contro la violenza”, il triangolare di calcio femminile ai Giardini Luzzati

Genova. Sabato 20 GENNAIO 2024 dalle ore 11.00 al campetto dei Giardini Luzzati Triangolare di calcio femminile “IN CAMPO CONTRO LA VIOLENZA III edizione” e dalle ore 14.00 all’Area Archeologica – Giardini Luzzati per la Presentazione del Libro “Riprendo la mia vita” a cura di Paola Toni del Centro Per Non Subire Violenza.

Triangolare di calcio femminile: tre squadre che scendono in campo contro la violenza, indossando la maglia del Centro Per Non Subire Violenza e di White Dove. Il Centro Per Non Subire Violenza e il Centro White Dove lavorano in squadra per sostenere il percorso della donna di fuoriuscita dalla violenza in sicurezza.

