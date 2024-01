Incidente stradale nel pomeriggio tra Via Colombo e Via Fratelli Rosselli a seguito del quale un motociclista di 64 anni è finito in ospedale con una frattura esposta a una gamba. L’episodio risale alle 15 di oggi pomeriggio e stando a quanto si apprende, l’uomo è stato colpito in pieno da un’auto e poi sbalzato su un’altra. L’impatto è stato violentissimo e il 64enne è rimasto seriamente ferito a una gamba. La dinamica è in fase di accertamento ma non sarebbe da escludere che all’origine possa esserci una mancata precedenza. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i militi della Croce rossa della Spezia, Delta 1 del 118 che hanno provveduto a immobilizzare l’uomo e a trasportarlo in Pronto soccorso dove è stata attivata anche la Shock room. Il ferito è partito cosciente dal luogo dell’incidente dove si sono registrate code e rallentamenti per garantire il passaggio dei mezzi e i rilievi per l’incidente.

L’articolo Incidente stradale in centro città: grave frattura a una gamba per un motociclista proviene da Città della Spezia.

