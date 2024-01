La salvezza diretta rimane a +4, solo l’Ascoli fa un passetto in avanti

E’ una sconfitta che lascia sensazioni bruttissime quella dello Spezia a Como, ma almeno dal punto di vista della classifica non cambia i fattori in gioco. Perdono praticamente tutte in coda tranne l’Ascoli di Castori, che a Parma manda in scena una prova maiuscola e va vicino al colpaccio. Finisce con un pareggio, che permette ai marchigiani di lasciare gli aquilotti soli al penultimo posto con 17 punti.

La quota salvezza rimane ferma a 21, dove oggi c’è il Cosenza tallonato a un punto dal Lecco che a sua volta ha dato segnali di vitalità nonostante la sconfitta. Proprio i lombardi hanno l’impegno sulla carta più facile alla prossima giornata, in casa contro il Pisa. Per il resto tanti testacoda: Spezia-Cremonese, Ternana-Cittadella, Feralpisalò-Catanzaro e Ascoli-Bari.

