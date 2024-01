Lavoro portuale, Ghio (PD): “Sostegno necessario per la crisi nel Mar Rosso”

Liguria. “La proroga al sostegno al lavoro portuale è quanto mai necessaria e urgente, anche in conseguenza delle criticità nel Mar Rosso che obbligano a rotte logisticamente più complesse. Oggi ho riposto sulla questione in Commissione Bilancio alla Camera, durante le audizioni per il Milleproroghe, nell’ambito delle quali abbiamo richiesto di audire rappresentanti del cluster portuale, fra cui Assoporti, che oggi ha confermato la preoccupazione della categoria per la situazione di crisi nel Mar Rosso”.

Così la deputata e vicecapogruppo PD alla Camera Valentina Ghio alla fine della Commissione bilancio che si è svolta questa mattina, in cui il Partito Democratico ha chiesto l’audizione di Assoporti e Ancip per un confronto sui temi e sulla necessità di sostegno al lavoro portuale.

