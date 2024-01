Lo Spezia piazza il primo colpo post Como: fatta per Jagiello del Genoa

Dopo la tempesta, lo Spezia prova a riportare un po’ di serenità e piazza il primo colpo dopo la clamorosa debacle di Como: Filip Jagiello. Il centrocampista del Genoa è in arrivo alla Spezia, acquistato dal club bianco per sopperire agli addii di Albin Ekdal e Szymon Zurkowski, partito pochi giorni fa alla volta di Empoli. Classe ’97, Jagiello in stagione ha disputato solo due spezzoni in Serie A con la squadra di Gilardino, finendo sul mercato in questo gennaio, dopo essere stato assoluto protagonista della risalita in massima serie dei rossoblù.

Ma gli ingressi a centrocampo non si limiteranno al solo Jagiello. Lo Spezia infatti preme anche per Idrissa Touré, venticinquenne centrocampista del Pisa che D’Angelo ha già allenato nella sua avventura toscana. Con Touré e Jagiello il tecnico dello Spezia avrebbe a disposizione due elementi nel pieno delle loro carriere e che conoscono la categoria, profili di cui la squadra ha un disperato bisogno, come spiegato dallo stesso D’Angelo nell’immediato post Como.

