Rapallo: sarà Giorgio Costa il candidato indicato da Bagnasco

Manca l’ufficilità, ma è questione di ore. Come anticipato ieri da Radio-Urne a Levante News, sarà Giorgio Costa il candidato sindaco espresso dal coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco. A questo punto si consumerebbe la spaccatura nel centro destra ed il totiano (si fa per dire) Mentore Campodonico si candiderebbe anche lui a sindaco. Pur essendo già stato sconfitto una volta al ballottaggio che diplomò Costa primo cittadino. Difficile capire come voteranno Fratelli d’Italia e Lega; se daranno indicazioni ai loro iscritti e simpatizzanti. La squadra di Bagnasco è convinta che Costa andrà al ballottaggio per vedersela col suo antico amico Armando Ezio Capurro.

A questo punto i candidati salirebbero a cinque: Francesco Angiolani, Mentore Campodonico, Andrea Carannante, Giorgio Costa, Armando Ezio Capurro.

