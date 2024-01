Report Ambrosetti, Sartori e Piana: “In Liguria l’occupazione cresce di più della media nazionale”

Regione. “I numeri confermano il buono stato di salute della Liguria dal punto di vista occupazionale, con una crescita record nel 2022 mantenuta anche nei primi 9 mesi del 2023 e una percentuale di Neet ai minimi storici nel 2023. E con il comparto del turismo che sta dando enormi soddisfazioni”. Lo afferma l’assessore regionale al Lavoro e al Turismo Augusto Sartori in merito ai dati illustrati durante il dibattito organizzato da The European House – Ambrosetti.

In particolare in Liguria nel 2022 l’occupazione ha fatto registrare un aumento del + 3,6% rispetto al 2021 (+50% rispetto alla media nazionale del 2,4%): tale crescita è proseguita anche nei primi 9 mesi del 2023 (+2,8%, un dato superiore rispetto alla media nazionale e delle Regioni del Nord). Da sottolineare anche che nel 2022 il tasso dei giovani tra i 18 e i 24 anni che non studiano né lavorano (i cosiddetti ‘Neet’) è sceso di oltre il 4% rispetto al 2018, toccando il minimo storico, con un tasso relativo alla popolazione femminile pari al 17,2% rispetto alla media nazionale del 20,5%.

