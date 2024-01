Ricci: “Giunta autorizzi rapidamente sopralluogo a piscina Santa Caterina”

“In data mercoledì 4 ottobre 2023, nella seduta di Consiglio comunale, si è discussa la mia interpellanza riguardante lo stato di avanzamento dei lavori di completamento della piscina di Santa Caterina e di adeguamento urbanistico delle aree circostanti. Nella stessa seduta l’assessore Borrini si è reso disponibile ad un sopralluogo, presso la piscina. Nei giorni seguenti, informalmente, tra l’assessore e me, era stata individuata la data del 28 novembre scorso, rinviata poi a data da destinarsi, in ogni caso il sopralluogo doveva essere spostato solo di alcuni giorni; il rinvio era stato motivato da ragioni di sicurezza per l’accesso al cantiere. Non avendo avuto, ad oggi nessuna notizia in merito, dopo tre mesi di attesa, il 4 gennaio ho inviato una PEC con la richiesta ufficiale di sopralluogo alla piscina. Le numerose foto, su giornali locali e social media, prodotte dalla giunta comunale, in cui sono rappresentati sindaca, assessori locali e regionali nei cantieri che insistono sul territorio del comune, fanno dedurre che per loro non ci sono problemi di sicurezza”. Lo dichiara in una nota Rosolino Vico Ricci, consigliere comunale del Partito democratico nel Consiglio comunale di Sarzana.

“Il lungo silenzio da adito ad alcuni dubbi – prosegue l’ex segretario Dem sarzanese -: esiste per la giunta un pregiudizio nei confronti della opposizione ad autorizzare l’accesso ai cantieri, come se le opere fossero solo oggetto di propaganda politica o sono opere al servizio della città e quindi appartenenti a tutti compresa l’opposizione, la quale ha diritto di valutare gli stati di avanzamento e di gestione dei cantieri; ancora, se non si autorizza l’accesso esistono problemi sugli stati di avanzamento dei lavori che, nel caso, non devono essere resi pubblici? Va da sé che la questione della sicurezza è una scusa inaccettabile poiché sarebbe ad appannaggio della sola opposizione e non della giunta, come dimostra la loro presenza in ogni cantiere e, come si vede dalle numerose foto, con nessuna o poca attrezzatura atta alla sicurezza personale”.

