Stop all’Euro 4 in città, Ricostruzione nazionale organizza un corteo di protesta

“Ricostruzione Nazionale, nella persona del suo Segretario Nazionale Luca Locci, informa che il giorno 20 gennaio 2024 dalle ore 17:30 organizza una manifestazione di protesta contro le misure restrittive della circolazione emanate dal Comune della Spezia e recentemente entrate in vigore in città”. Si legge in una nota che prosegue: “Consideriamo questa misura un nuovo attentato alla libertà dei cittadini, sempre più ristretti e vessati da mille divieti, in un’ottica di cui gli amministratori nazionali e locali agiscono sconsideratamente quali servi sciocchi di interessi mondialisti e ultraliberisti, che vogliono ogni cittadino del pianeta sempre più rinchiuso in casa, indebitato, terrorizzato dalle emergenze (vere o presunte) che di volta in volta vengono imposte col martellamento H24, e indotto con ogni scusa a usare solo pagamenti elettronici, fare acquisti da casa, lavorare da casa, studiare da casa, curarsi da casa. Questa squallido e miserabile stile di vita che ci viene descritto come un grande passo verso la modernità, in realtà sta distruggendo i rapporti sociali su cui da millenni si basa ogni civiltà ed ogni comunità umana”. La nota prosegue: “Ma oltre alle “grandi manovre” come appunto il Covid, il riscaldamento globale col suo corollario di transizioni “green”, la lotta al contante e le guerre per procura, ci sono anche le piccole ingiustizie e le piccole paure indotte di ogni giorno che colpiscono localmente paesi e città, come le restrizioni al traffico e le allerte meteo: tutto va nella solita direzione, ovvero quello di premere un bottone e limitare arbitrariamente la nostra libertà. Che fare dunque? Protestare, opporsi, far vedere che il popolo è ancora capace di unirsi aldilà degli schieramenti politici, ormai superati dalla storia.

Ricostruzione Nazionale nasce con questo obiettivo e si schiera dalla parte dei cittadini che devono sentirsi e agire come uomini liberi, contro ogni tentativo di restrizione delle libertà fondamentali, costituzionali, individuali e collettive”.

