Un corso per chi vuole lavorare nel turismo? Lo trovi al Falcone di Loano

Loano. Vuoi conoscere il tuo territorio e la tua regione, viaggiare e organizzare tour in tutto il mondo? La tua passione è mostrare a tutti le bellezze dell’Italia e conoscere persone e culture diverse? All’istituto Falcone di Loano c’è il corso perfetto per te: l’indirizzo Turismo.

Lavorare nell’ambito dell’accoglienza turistica per chi abita in Liguria è una scelta vincente in quanto, come delineato dall’Osservatorio Nazionale del Turismo, questo è un settore in crescita e richiede sempre nuovi occupati. Per questo ormai da anni l’istituto Falcone ha scelto di implementare questo indirizzo rafforzando sempre di più i già proficui e saldi legami con le realtà del territorio che operano nel settore turistico e potenziando lo studio delle lingue straniere inglese, francese e tedesco.

» leggi tutto su www.ivg.it