Viabilità, coda sulla gronda a mare: il “tappo” è un cantiere in lungomare Canepa

Genova. Non la nuova viabilità sul nodo di San Benigno ma un cantiere e un relativo restringimento di carreggiata davanti al palazzo della guardia di finanza in lungomare Canepa sta provocando lunghe code, in questo lunedì mattina, per chi dal ponente viaggia in direzione del centro di Genova sulla cosiddetta “gronda a mare”, tra la Guido Rossa e lungomare Canepa.

I lavori in corso:

in lungomare Canepa – tratto tra via Fiamme Gialle e strada Guido Rossa:

fino al 19 gennaio – nella fascia oraria 21/6, nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni:

limite di velocità di 30 km/h

divieto di circolazione sulle due corsie interessate dai lavori

fino al 19 gennaio

limite di velocità di 50 km/h

