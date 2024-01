Accorpamento Ic Carcare e Calasanzio, incontro in Regione. Olivieri: “Stiamo valutando quali misure adottare”

Carcare. “La decisione della Regione di accelerare i tempi della riorganizzazione della rete scolastica, motivata dall’urgenza impressa dal Ministero, è stata sorprendente, poiché nell’anno corrente nessun Istituto provinciale avrebbe dovuto essere coinvolto dal provvedimento. La delibera è stata approvata, al momento, solo dalla Giunta regionale e non è conforme a quanto deliberato in Consiglio Provinciale del 18 ottobre scorso”. Lo scrive in una nota la Provincia di Savona.

”Stiamo procedendo con l’analisi approfondita del delicatissimo e complesso tema del dimensionamento” afferma il Presidente Olivieri.

