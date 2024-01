Adunata nazionale degli Alpini, Genova ci prova ancora: sì alla candidatura per il 2026

Genova. Approvato all’unanimità in Consiglio regionale l’ordine del giorno proposto da Sonia Viale (Lega) che impegna la giunta Toti “a intraprendere ogni iniziativa utile affinché la città di Genova possa essere scelta, nel 2026, come sede dell’Adunata nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini, assicurando, come Regione Liguria, tutta la collaborazione e il sostegno necessario per ospitare e organizzare questa importante manifestazione”.

Non è certo la prima volta che il capoluogo ligure si dichiara disponibile a ospitare l’evento. Atti politici analoghi, anche quelli con la benedizione della sezione genovese delle penne nere, erano stati votati l’anno scorso in Comune e Regione in vista dell’edizione 2025, ma poi il consiglio direttivo nazionale aveva scelto Biella. Un’altra candidatura spontanea era stata avanzata nel 2019 per il 2021, pure questa senza successo.

» leggi tutto su www.genova24.it