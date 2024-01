Ai Grisei iniziativa Pd sui temi della sicurezza

Il Pd di Sarzana torna nei quartieri con l’iniziativa in programma domani, mercoledì 17 gennaio, ore 21:00, presso il circolo ARCI Grisei e dedicata ai temi della sicurezza. Interverranno rappresentanti delle forze dell’ordine e il dott. Roberto Sbrana, per 30 anni nel Servizio Psichiatrico e Tossicodipendenze della ASL, docente di Psicologia delle Devianze presso l’Università di Genova: nel 2005 ha attivato il primo Servizio Tossicodipendenti nel carcere spezzino. “Ruolo di un circolo politico – dice il segretario dei Grisei Matteo Delvecchio – è ascoltare le istanze delle cittadinanza per farne sintesi, riconoscendo prima di tutto i problemi più diffusi, e quello della sicurezza e dell’insicurezza percepita è tra questi. Raccoglieremo spunti e segnalazioni, per svolgere efficacemente la nostra azione dentro e fuori le istituzioni rappresentative”.

