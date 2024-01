“Albenga Aromatica”, al via il contest sul prodotto di punta dell’agricoltura ligure

Savona. Parte oggi “Albenga Aromatica”, una sfida social tra creator con protagoniste le Piante Aromatiche di Albenga, voluta dal Distretto Florovivaistico della Liguria, ospitata sui canali di Flornews Liguria e sostenuta da Regione Liguria.

Ogni anno si producono oltre 120 milioni di vasi di aromatiche nella Piana ingauna, che è la culla di questo prodotto di punta dell’agricoltura ligure. Si tratta di colture apprezzate per la loro qualità in tutta Europa, che con questa attività verranno rilanciate anche sul mercato italiano.

“Abbiamo deciso di utilizzare i social media per raggiungere gli appassionati di cucina” dichiara Luca De Michelis, presidente del Distretto Florovivaistico della Liguria “e vogliamo utilizzare la creatività di appassionanti creatori di ricette online per spiegare al meglio come si possono utilizzare i nostri tanti, profumati, prodotti. Sono sicuro che questa sfida appassionerà gli albenganesi, che sono già bravissimi a coltivare le aromatiche e magari si divertiranno a usarle in cucina ”

Otto creator si sfideranno ogni settimana, ricevendo un’aromatica made in Albenga a sorpresa, e metteranno al giudizio del pubblico una video-ricetta. I partecipanti sono CREATIVE, Elisabetta Sala, DScarico_foodblog, Cucina e Delizia, Penninonsolodolci, L’Orso in Cucina, Valechecucina e Sarasenzalattosio.

“Sosteniamo convintamente Albenga Aromatica -dice il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana- per mettere in connessione pubblici diversi e anche i segmenti più giovani dei consumatori tramite il contest con gli affermati creator e food blogger che assicureranno maggiore visibilità, anche con una puntuale strategia social. Non tutti sanno che una aromatica su quattro in Italia proviene dalla Piana di Albenga, leader soprattutto per produzioni come aromatiche in vaso, rosmarino, lavanda, timo, salvia, menta, maggiorana, prezzemolo e molte altre. Un’offerta ampia con altissima qualità, totale sicurezza alimentare a fronte di prezzi concorrenziali. Invito tutti a votare e a sostenere le vostre ricette preferite”.