Amt, scattate subito le prime multe a over 70 mattinieri e turisti “a scrocco” in metropolitana

Genova. Neanche il tempo di digerire il nuovo piano tariffario e fioccano già le prime multe per chi non rispetta i paletti della gratuità sui mezzi pubblici genovesi. All’indomani del caos alle biglietterie (che ha costretto Amt a fare un passo indietro sulla questione della tessera CityPass obbligatoria per tutti i destinatari delle agevolazioni) i verificatori hanno subito punito gli utenti più distratti.

“Siamo appena arrivati da Bergamo e abbiamo già preso la multa”, spiegano sconsolati i componenti di una piccola comitiva che si è vista appioppare la sanzione poco dopo le 14 all’interno della stazione De Ferrari della metropolitana. “Siamo entrati a Brignole, non dalla stazione ferroviaria ma dal retro. Volevamo comprare un biglietto giornaliero alla macchinetta automatica, ma abbiamo notato un cartello sulla timbratrice che parlava di fasce orarie gratuite. Pensavamo che non ci fossero problemi”. E invece è arrivata la brutta sorpresa.

