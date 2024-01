Anche la Spezia avrà il garante dei diritti dei detenuti, arriva l’approvazione del consiglio comunale

Nella seduta di ieri, lunedì 15 gennaio, il consiglio comunale ha deliberato l’approvazione del regolamento per l’istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

Nelle scorse settimane la Giunta Comunale, guidata dal Sindaco Pierluigi Peracchini, aveva deliberato, su proposta dell’assessore Manuela Gagliardi, l’avvio dell’iter amministrativo per l’istituzione di questa figura che dovrà rappresentare un punto di riferimento delle persone attualmente recluse nel carcere cittadino e dovrà essere il collegamento tra la casa circondariale e le istituzioni per la promozione di percorsi di reinserimento, nell’ottica del recupero della persona favorendo un percorso per l’inserimento sociale e lavorativo.

