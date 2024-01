Andora e il castello dei Clavesana fra i siti storici Grimaldi di Monaco: è stato sotto il controllo della famiglia monegasca nel 13^ secolo

Andora con Borgo Castello è entrata a far parte dei Siti Storici Grimaldi di Monaco. Il Castello dei Clavesana è stato di proprietà della famiglia Monegasca nel XIII secolo. Fu dato in pegno per un debito a Luca e Beverello Grimaldi che ne ebbero il controllo per tre anni.

All’Associazione, il cui presidente onorario è proprio il Principe Alberto di Monaco, l’episodio non è sfuggito e ha invitato il comune ligure ed entrare a far parte del progetto di promozione turistica e culturale che grazie al Principato regala una visibilità di respiro internazionale ai luoghi ed ai prodotti tipici dei Comuni associati. L’ingresso è avvenuto nel 2023 ed ieri, a Roma, presso l’Ambasciata del Principato di Monaco in Italia, c’è stato il primo incontro ufficiale nell’ambito di una riunione con gli altri sindaci dei siti storici italiani, nel corso della quale il sindaco Mauro Demichelis ha potuto presentare Andora e le sue proposte. L’incontro era finalizzato ad esporre i progetti per 2024, accogliere le proposte dei comuni in vista degli eventi di promozione e della programmazione delle visite in Italia del Principe.

» leggi tutto su www.ivg.it