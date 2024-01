Da Dell’Angelo Media Relations

Il 2023 per Brugnato 5Terre Outlet Village è stato l’anno del consolidamento dei risultati positivi registrati negli ultimi 3 anni, a partire dalle riaperture post-Covid. I dati aggiornati ci dicono infatti che l’outlet Village ligure ha chiuso l’anno con una crescita in doppia cifra per quanto riguarda sia le vendite che le affluenze.

