Calcio/ Sestri – Entella, informazioni sulla vendita dei biglietti

Dall’US Sestri Levante 1919

Domenica 21 gennaio ore 16:15

Sestri Levante-Virtus Entella

Stadio Luigi Ferraris di Marassi a Genova

I biglietti per assistere al 90° Derby del Tigullio sono in vendita a partire dalle ore 9 di domani, mercoledì 17 gennaio.

I tifosi del Sestri Levante possono acquistare i tagliandi per la Gradinata Nord o per la Tribuna lato Nord sul sito internet www.etes.it oppure a Sestri Levante presso il Bar Ideal di via della Libertà nella frazione di Riva Trigoso.

I tagliandi del Settore Ospiti Sud sono in vendita sul sito www.etes.it e nelle ricevitorie autorizzate fino alle ore 19 di sabato 20 gennaio. Sempre ai tifosi della squadra ospite si suggerisce di acquistare i biglietti per la Tribuna lato Sud.

I prezzi dei 3 settori dello stadio:

Tribuna 30 euro prezzo intero; 27 euro ridotto

Gradinata Nord 15 euro prezzo intero; 12 euro prezzo ridotto

Settore ospiti 15 euro prezzo unico.

La riduzione spetta agli under 14 anni, agli over 65 anni e ai disabili.

Ingresso omaggio ai bambini fino agli 8 anni di età.

Le biglietterie dello stadio sono chiuse nel giorno della partita, i biglietti possono essere acquistati anche a Genova nelle ricevitorie Etes autorizzate.

» leggi tutto su www.levantenews.it