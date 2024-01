Container, veicoli e una baracca. Pd presenta un’interrogazione sulla discarica abusiva di San Lazzaro

Il consigliere comunale del Pd di Sarzana Franco Musetti ha presentato un’interrogazione per denunciare la presenza di una discarica abusiva in via Rubiano a San Lazzaro e richiedere che il Comune si attivi per ripristinare il rispetto delle norme amministrative e di tutela dell’ambiente. “È stato segnalato più volte da parte dei cittadini di Via Rubiano nel quartiere di San Lazzaro – dichiara Musetti – la presenza in loco di una discarica abusiva di rifiuti, con conferimenti nel tempo di 4 container, una baracca, un veicolo, un motociclo, nonché l’abbandono di rifiuti di varia natura”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com