Eccellenza, Serra Riccò stoppa Cairese. Repetti: “Scelto di fare partita sporca in virtù di come l’hanno impostata loro”

Un buon punto in chiave salvezza per il Serra Riccò. La formazione dell’entroterra genovese ha pareggiato 1 a 1 contro la Cairese. Gli ospiti hanno creato di più e sciupato alcune occasioni clamorose, ma la formazione di Repetti si rammarica per la doppia chance avuto nel finale che avrebbe potuto portare i tre punti. Pareggio che segue ai tre punti ottenuti la settimana prima contro la Genova Calcio.

Così mister Massimo Repetti a margine del match: “La Cairese è una squadra strutturata per vincere, abbiamo sofferto parecchio nel primo tempo e siamo riusciti a segnare forse nel loro miglior momento. Mi aspettavo qualcosa di più da loro a livello di gioco ma hanno elementi di categoria superiore ed è bello vederli giocare. Me li aspettavo più cattivi perché vogliono vincere il campionato. Noi abbiamo passato un periodo di grosse difficoltà e ne stiamo uscendo”.

