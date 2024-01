Ferretti Group al Boot di Dusseldorf con due grandi anteprime mondiali

Ferretti Group comincia l’anno con due fantastiche novità, presentando ufficialmente il primo modello full electric di Riva e lo straordinario wallypower50 in una delle vetrine più attese della nautica internazionale: il Boot di Düsseldorf, in programma dal 20 al 28 gennaio. Ferretti Group sarà presente alla prossima edizione del salone tedesco con una flotta di assoluto prestigio di 6 barche, guidata dalla World Première Riva El -Iseo, il cui prototipo è stato presentato a settembre 2022 allo Yacht Club di Monaco. Oggi, a conclusione di un ciclo di test positivi, il primo modello di Riva destinato al segmento E-Luxury è pronto a svelarsi nella sua versione ufficiale e pronta per la commercializzazione.

Runabout di quasi 9 metri, Riva El-Iseo è dotato di un motore full electric ed un pacco batterie a litio ad alta intensità con una capacità 150 kWh diviso in due blocchi indipendenti, e assicura prestazioni senza precedenti in termini di velocità, accelerazione e navigazione. L’altra World Première è il wallypower50, che arricchisce la gamma esistente Wally, fungendo da collegamento tra i wallytender e i wallypower e stabilendo un nuovo standard di flessibilità, praticità e dinamicità. Con il suo design iconico e la notevole versatilità, il modello si distingue per gli ampi spazi ottimizzati sia sopra che sottocoperta, e per le sue performance adrenaliniche che gli consentono di superare i 36 nodi, rendendolo ideale sia come chase boat che come weekender.

