I cent’anni di Norma Abruzzo Paganini, arcolana d’adozione che ha sciato fino a pochi anni fa

Attorniata dai figli, nipoti, cugini, e amici, in un clima festoso e amichevole, ha festeggiato i suoi 100 anni Norma Baruzzo Paganini, nata a Sarzana ma arcolana di adozione,avendo sposato nel 1942 Ovidio Paganini Norma si è distinta nella sua lunga vita per l’impegno costante nel lavoro, per la dedizione alla famiglia,per l’amore per lo sci, che ha praticato fino a pochi anni fa sulle nevi del Nevada e a Pejo con il gruppo che, nato con l’allora parroco di San Rocco Don Otello Carzaniga, è poi proseguito per iniziativa di Angela ed Eliana Bacchini. Alla bella festa che si è tenuta presso il ristorante Guernica di Arcola era presente anche la Sindaca di Arcola Monica Paganini, nipote di Norma. Grande l’emozione dei figli,Grazia, ex docente di filosofia al Liceo Parentucelli e autrice di numerose pubblicazioni, e Marco, ingegnere ad Ivrea e in America . Alla cara Norma, infiniti auguri di lunga e serena vita anche dalla redazione di Città della Spezia.