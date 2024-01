Italia viva, Pd, Psi, Rifondazione promuovono l’amministrazione di Arcola: “Ha saputo tenere la barra a dritta”

Il centrosinistra di Arcola promuove l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Monica Paganini, il cui quinquennio volge al termine, visto che in primavera Arcola sarà uno dei tanti comuni dello Spezzino – il più popoloso del novero, tra l’altro – ad andare a elezioni. In una nota congiunta, le forze che animano la maggioranza arcolana – Italia viva, Partito democratico, Partito socialista e Rifondazione comunista – osservano che “non sono stati anni facili, segnati dalla pandemia” e da “crisi economiche ed energetiche”, aggiungendo che “le difese pubbliche più generali si sono indebolite” e “sono stati effettuati tagli alla spesa degli enti locali e ai finanziamento europei”. “Purtuttavia – proseguono le quattro forze politiche -, l’amministrazione comunale ha saputo tenere la barra a dritta sugli impegni assunti, reperendo le risorse necessarie per assicurare i servizi pubblici e gli investimenti locali senza aumentare le tasse ai cittadini: tutto ciò invertendo la tendenza nazionale ed agendo sul recupero crediti, la lotta all’evasione ed alzando il livello della progettazione per intercettare finanziamenti europei, nazionali e regionali”.

Il documento – firmato da Stefano Sgorbini per il Partito democratico, Paolo Magliani per Rifondazione, Giorgio Brero per il Partito socialista, Maurizio Melis per Italia viva – prosegue rilevando che “alla luce dei bilanci si può affermare che le risorse per la gestione dei servizi sono cresciute del 25%, gli investimenti ed i trasferimenti dal settore pubblico, soprattutto dall’Europa, sono quasi raddoppiati. Si è reso così possibile: completare le opere incagliate nei meandri della burocrazia, come il grande parcheggio del centro storico di Arcola e la palestra di Romito, riaprire strade chiuse da anni come la Cerri /Trebiano, per oltre 1,5 milioni di euro; puntare alla messa in sicurezza dell’intero reticolo dei canali dopo le pesanti alluvioni del decennio precedente, con un investimento globale che ha superato i 3 milioni di euro; recuperare il patrimonio comunale a partire dagli edifici di servizio come il castello di Arcola, il Pastificio, il complesso Mattarella al Piano di Arcola, i cimiteri comunali e soprattutto tutti gli edifici scolastici per i quali è stato impegnato un investimento di circa 4,5 milioni di euro per il nuovo polo dell’infanzia al Pastificio, la mensa a Romito, la manutenzione delle medie ad Arcola e Romito e delle scuole nelle frazioni; avviare un piano di manutenzioni stradali che dopo anni può contare su quasi 1 milione di euro per la risistemazione del manto della principale viabilità comunale”.

