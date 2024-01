Jagiello è dello Spezia: domani il primo allenamento, ci sarà con la Cremonese

Tutto secondo i piani, Filip Jagiello è arrivato oggi alla Spezia, dove ha svolto le visite mediche, dando il via alla sua nuova avventura in maglia bianca. Il centrocampista polacco è il secondo acquisto della sessione invernale delle Aquile, arrivato in prestito fino a giugno dal Genoa, e da domani sarà arruolabile da mister Luca D’Angelo, che si prepara ad inserirlo sin da subito negli schemi. Jagiello, identificato come il perfetto sostituto di Szymon Zurkowski, domani si presenterà per la prima volta a Follo per svolgere il primo allenamento con i nuovi compagni e sarà convocato per la partita di sabato contro la Cremonese.

Il centrocampista ventiseienne è arrivato allo Spezia in buona forma e sarà dunque pronto sin da subito a dare il proprio contributo alla causa spezzina, che ha urgente bisogno di forze fresche ed energie positive per ripartire dopo il brutto ko di Como. Nelle prossime ore arriverà anche la firma sul contratto, che legherà il polacco allo Spezia fino a fine stagione. Poi sarà tempo di nuovi movimenti, con la società che è sempre sulle tracce di Idrissa Touré del Pisa, un obiettivo indicato come prioritario da mister D’Angelo, che ha bisogno di forze fresche e facce nuove in questo 2024.

