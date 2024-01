La genovese Italmatch Chemicals si espande sul mercato latino-americano con Alcolina

Genova. Italmatch Chemicals, gruppo chimico internazionale con sede a Genova specializzato in additivi per il trattamento delle acque, lubrificanti, prodotti ad alte prestazioni, ritardanti di fiamma e additivi per materie plastiche, ha firmato un accordo definitivo per l’acquisto della maggioranza delle azioni di Alcolina, azienda chimica brasiliana specializzata nel trattamento delle acque per il bioetanolo, la produzione dello zucchero e applicazioni industriali, tra cui vernici e settore della carta.

Fondata 27 anni fa, Alcolina ha oggi due siti produttivi in Brasile (a Cravinhos e Rio Lago), circa 80 dipendenti supportati da una rete di agenti di vendita, un fatturato 2023 pari a 35 milioni di euro e dispone di un portafoglio prodotti fortemente complementari a quello di Italmatch Chemicals.

